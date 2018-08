Dagproductie metaalindustrie 3,1% hoger in juni

De dagproductie van de Nederlandse basismetaal- en metaalproductenindustrie was in juni 3,1 procent hoger dan in juni 2017. De stijging is iets groter dan in mei, toen pluste de dagproductie met 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Al bijna drie jaar produceren de meeste sectoren in de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni 2018 het sterkst. Deze cijfers werden gisteren door het CBS bekend gemaakt.

Producenten opnieuw minder positief

Producenten in de industrie waren in juli 2018 voor de tweede maand op rij minder positief dan een maand eerder. Ze waren vooral minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) was in juli voor de zesde achtereenvolgende maand minder positief dan een maand eerder. De indicator blijft echter, net als het Nederlandse producentenvertrouwen, ruim boven het langjarig gemiddelde liggen. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in juni ruim 3 procent hoger dan een jaar eerder.