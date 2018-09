Productie metaalproductenindustrie 2,4 procent hoger in juli

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse metaalproductenindustrie was in juli 2,4 procent hoger dan in juli 2017, maakt het CBS bekend. De dagproductie van de basismetaalindustrie echter, daalde met 1,9%. De Nederlandse industrie in zijn geheel – alle sectoren opgeteld – mocht een stijging van 2 procent noteren.

Vertrouwen producenten daalt opnieuw

Producenten in de industrie waren in augustus 2018 voor de derde maand op rij minder positief dan een maand eerder. Ze waren vooral minder positief over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen lag in augustus nog wel ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse producenten (Ifo-index) steeg in augustus voor het eerst in zeven maanden. De indicator ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.