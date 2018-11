Rechterlijke uitspraak Hydro Norsk zorgt voor stijging aluminiumprijs

Een federaal hof in Brazilië sprak in een beroepszaak opnieuw uit dat aluminiummaker Norsk Hydro zijn Alunorte alumina-raffinaderij maar op halve capaciteit mag laten werken, aldus Reuters. Alunorte is ‘s werelds grootste alumina- (of aluminiumoxide) raffinaderij. Omdat aluminiumoxide noodzakelijk is voor de productie van aluminium, en tevens schaars, zorgde de rechterlijke uitspraak meteen voor een stijging van de aluminiumprijs.

De zogenaamde drie-maandskoers van aluminium aan de London Metal Exchange steeg naar 1990 dollar per ton. De prijsstijging kwam niet helemaal voor rekening van het nieuws uit Brazilië. Wat ook bijdroeg waren berichten van het Amerikaanse ministerie van Handel, dat nieuwe antidumping-maatregelen afkondigde tegen aluminium plaatproducten uit China.

Al eerder zorgde nieuws over de Alunorte-mijn voor prijsschommelingen van aluminium. Zo kondigde Hydro Norsk vorige maand aan de mijn te zullen gaan sluiten; een bericht dat het bedrijf later weer introk.