Productie metaalproductenindustrie groeit het sterkst

De metaalproductenindustrie produceerde in september bijna 6 procent meer dan in september 2017. Ook de productie van de transportmiddelenindustrie groeide sterker dan gemiddeld in de totale industrie. De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,9 procent hoger. Van augustus op september 2018 steeg de productie met 0,7 procent. De industriële productie lag niet eerder zo hoog.



Het producentenvertrouwen industrie veranderde in de afgelopen drie maanden nauwelijks. De trend is weliswaar sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriële producenten (Ifo-index) daalde in oktober. De producenten zijn door de toenemende internationale onzekerheid een stuk minder optimistisch over de verwachte bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september nauwelijks hoger dan een jaar eerder.