Koperreus verwacht veel van elektrische auto’s

Hoewel de koperprijs op dit moment tamelijk volatiel is, onder meer door de handelsperikelen tussen China en de VS, zet mijnbouwgigant Freeport-McMoRan vol in op een prijsstijging op de middellange termijn. En dat heeft volgens de analisten van het bedrijf vooral te maken met een wereldwijde groei van elektrisch rijden.

Schattingen zijn dat Freeport-McMoRan de komende vijf jaar meer dan 4,5 miljard dollar extra zal omzetten. De extra inkomsten zullen waarschijnlijk worden aangejaagd door een sterke groei van de koper in eindmarktproducten, waarvan elektrische voertuigen de belangrijkste zijn.

Freeport is een van de grootste producenten ter wereld van molybdeen en koper. In 2015 kwam 67% van de inkomsten uit de verkoop van koper.

Freeport beschikt, naast een aantal mijninstallaties in de Verenigde Staten, over mijnbouwsites in Zuid-Amerika (El Abra in Chili en Cerro Verde in Peru), in Europa (Atlantic Copper in Spanje) en Indonesië (Grasbergmijn, provincie Papoea; koper, goud en zilver).