Sectorprognose ABN AMRO: ‘krachtig herstel meeste industriële branches in 2021’

ABN AMRO stelt in haar deze week gepubliceerde Sectorprognose 2021-2022 dat de meeste industriële branches in de loop van het nieuwe jaar een krachtig herstel zullen laten zien, al zal de schade pas in 2022 zijn goedgemaakt.



Volgens ABN AMRO laten de meeste industriële sectoren naar verwachting in 2021 een krachtig herstel zien, al zal het even duren voor de schade volledig herstelt is: “De industrie staat er met een groei van 3,5 procent in 2021 en 4 procent in 2022 veel beter voor dan afgelopen jaar”, zegt Franka Rolvink Couzy, Hoofd Sector Research van ABN AMRO.

De productie binnen industriële branches daalde minder dan in andere landen. Volgens de bank is dat deels een kwestie van geluk. Vanaf half maart maakten onze oosterburen een enorme daling mee, onder andere door een tekort aan Chinese auto-onderdelen. Autofabrikanten werken meestal met zeer kleine voorraden, waardoor in Duitsland al snel hele fabrieken stilvielen. Nederland heeft een relatief kleine auto-industrie, waardoor de schade hier beperkt bleef.

Het herstel van de industriële sector zal vermoedelijk worden geremd door de lagere bouwproductie als gevolg van de stikstofcrisis en de traag herstellende bedrijfsinvesteringen. De bouw is een belangrijke afnemer van onder meer metaalproducten, rubber- en kunststofproducten, elektrotechniek en bouwmaterieel. Het trage herstel van de bedrijfsinvesteringen zorgt naar verwachting voor een traag herstel van de machinebouw. Door de coronacrisis is in veel sectoren overcapaciteit ontstaan. Daarnaast hebben veel ondernemingen investeringen uitgesteld om de kaspositie op peil te houden. De wereldeconomie herstelt pas in de loop van 2021 krachtig, waardoor de bedrijfsinvesteringen naar verwachting voorlopig langzaam aantrekken. In het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke handelspartner, blijven de bedrijfsinvesteringen achter door de brexit.

Lees het hele rapport van ABN AMRO hier.