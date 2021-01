VS legt nieuwe sancties op aan de Iraanse metaalindustrie

De VS heeft vrijdag de druk op Teheran verder opgevoerd toen Washington in de laatste dagen van het presidentschap van Donald Trump nieuwe sancties oplegde aan Iraanse entiteiten en personen in de Iraanse metaalindustrie. Dit meldt het Iraanse persbureau Mehr News Agency.



“We hebben de sector gewaarschuwd dat degenen die zaken doen met IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines), haar dochtermaatschappijen en andere Iraanse scheepvaartentiteiten, het risico lopen om sancties op te leggen. Vandaag, sanctioneren wij zeven entiteiten en twee individuen voor dergelijk gedrag,” Staatssecretaris Mike Pompeo in een verklaring. IRISL werd gesanctioneerd door Washington in juni omdat de VS beweerde dat ze een ‘voorkeursbehandeling qua schipping hebben voor Iraanse proliferatoren en aanbestedingsagenten’.

De entiteiten die sancties hebben opgelegd zijn onder meer Iran Freedom and Counter-Proliferation Act, de in de VRC gevestigde Jiangyin Mascot Special Steel Co., LTD Iran Transfo Company en Zangan Distribution Transformer Company, de in de VAE gevestigde Accenture Building Materials, Iran’s Mobarakeh Steel Company, en de IRISL-dochteronderneming Sapid Shipping.

Staatssecretaris Mike Pompeo deed de aankondiging en beweerde dat de gesanctioneerde organisaties een rol speelden bij de productie van dodelijke militaire uitrusting voor het Iraanse leger en de Islamitische Revolutionaire Garde.