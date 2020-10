Ook Japanse industrie herstelt van corona

Na de Chinese industrie herstelt ook de Japanse industrie sterker dan verwacht van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers die vandaag in het land bekend werden gemaakt. In september groeide de productie met 4,0 procent per maand. En dat is al een vierde maand groei op rij, en een hoger cijfer dan verwacht. Economen hadden een groei van slechts 3,2 procent voorspeld. Er worden vooral meer auto’s en machines geproduceerd in het land van de rijzende zon, dat na VS en China ‘s werelds grootste economie bezit.

“De economie overzee en vooral in China trekt weer aan, Dat is de reden waarom de export van Japan groeit,” zei econoom Hiroshi Miyazaki tegen Reuters. De door het ministerie van Economie, Handel en Industrie onderzochte fabrikanten verwachten zelfs dat de productie in oktober met 4,5 procent zal toenemen.

Afbeelding van Sebastian Flegl via Pixabay