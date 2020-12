Cao-onderhandelingen stukgelopen: FNV Metaal verwacht stakingen

Werkgevers gingen donderdag niet in op de eisen die FNV Metaal stelde in zijn ultimatum. Dat meldt het FNV op haar website. ‘Werkgevers wijzen afspraken af die gaan over modern werkgeverschap, zeggenschap over vrije dagen en roosters die minder belastend zijn.’ Vakbond en werkgevers zijn het ook niet eens over loon; werkgevers boden een loonstijging waarbij werknemers achteruit gaan in koopkracht. Naar verwachting komen er acties en stakingen.

Volgens bestuurder Petra Bolster, FNV Metaal, is de actiebereidheid groot. ‘De werkgevers laten ons geen andere keuze dan actie te voeren en te staken. Ze komen echt met een absurd bod en mensen zijn het echt beu.’ Volgens de vakbond worden medewerkers al jaren flink overvraagd en is modern werkgeverschap in de sector ver te zoeken. Bolster: ‘Medewerkers staan onder grote druk en werkgevers verwachten ultieme flexibiliteit en inzet van hun werknemers zonder dat daar iets tegenover staat. Werkgevers noemen de sector innovatief en modern voor wat betreft de gemaakte producten. Maar wat betreft de arbeidsvoorwaarden van werknemers willen ze honderd jaar terug in de tijd.’

Het is niet de eerste keer dat er stakingen en acties plaatsvinden in één van de grootste sectoren van Nederland. Bij de vorige drie cao-onderhandelingen draaide het ook uit op langdurige stakingen en acties. Onder de cao Metalektro vallen bijna 160.000 mensen. Die werken onder meer in de metaalbewerking en bij elektrotechnische bedrijven. De huidige cao liep af op 1 december jl.

Bron foto: FNV