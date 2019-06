Teruggang Europese industriële productie baart ECB zorgen

De industriële productie in de Eurozone daalde met 0,5% in april. Dat werd deze week bekend. Deze daling vergroot de angst voor een langdurige economische inzinking. De Europese Centrale Bank zal de druk voelen om in te grijpen. Dat denkt Bert Colijn – macro-econoom internationale economie bij ING.

Volgens Colijn zal de Europese productie in het tweede kwartaal lager uitvallen dan in eerste instantie verwacht. Het aangewakkerde handelsconflict tussen China en de VS zal de cijfers vanaf mei ook verder drukken. De bezorgdheid – ook bij de ECB – is dat een terugval in de productie een negatief effect kan hebben op diensteneconomie, en voor een vertraging in de groei van de arbeidsmarkt kan zorgen. Dat – op haar beurt – drukt de consumptiecijfers. Volgens Colijn voelt de ECB druk om dit proces bij voorbaat te stoppen en hint de centrale bank op maatregelen om de economie aan te jagen door extra geld te scheppen. Een beleid waar de bank vorig jaar december afscheid van nam.