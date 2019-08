Directeur Hindalco: “Pas als rust terugkeert zal aluminium weer duurder worden”

Hindalco is een van ‘s werelds marktleiders in koper en aluminium. Deze week liet een bestuurder van de Indiase metaalreus, Satish Pai, zich uitgebreid interviewen. Het ging onder meer over de vraag of de prijs van aluminium voorbij het dieptepunt is.

“Of we al een dieptepunt hebben gehad is moeilijk te zeggen. Er is wereldwijd een tekort van ongeveer een miljoen ton. Die vraag komt vooral van buiten China. Maar dat tekort zou kunnen verdwijnen omdat de vraag daalt. In Europa daalt de vraag, in China ook. Voor mij ligt het antwoord besloten in of de handelsoorlog en de tarievenoorlog die aan de gang is tussen de VS en China op houdt. Als dat het geval is, zullen de economische groei en de vraag weer aantrekken. Het is ook niet zo dat in alle sectoren de vraag gedaald is: de wereldwijde auto-industrie vraagt nog steeds elk jaar flink meer aluminium. Dat komt door de productiegroei van SUV’s en elektrische auto’s.”