Sectoren maakindustrie pessimistisch over verwachte economische ontwikkelingen

Producenten in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof verwachten dat de vertraging van de economische groei verder door zal zetten. Ondernemers zijn opvallend pessimistisch over de verwachte economische ontwikkelingen. Dat blijkt uit een analyse van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. FME hield cijfers van het CBS tegen het licht.

“In meerdere opzichten is het huidige sentiment te vergelijken met dat van begin 2013, toen de Nederlandse economie in het tweede dal van de ‘dubbele dip recessie’ na 2008 zat”, zegt dr. Joost Veenstra, economisch analist bij FME. De verwachtingen voor het lopend kwartaal wat betreft de productie, de omzet en de waarde van de orderontvangst zijn voor het eerst in jaren negatief. Het percentage producenten met een negatieve verwachtingen is groter dan met een positieve verwachting. Voor de productie is dat saldo -1,8 procentpunt. De laatste keer dat een negatief saldo voorkwam was begin 2013.

Ook het saldo voor de verwachte waarde van de orderontvangst is negatief; -1,7 procentpunt, net zoals de verwachte omzet: -3,9 procentpunt. De verwachting van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven binnen de EU neemt met 4,6 procentpunt stevig af: van +5,0 naar +0,4. De verwachting van het economisch klimaat neemt af van +4,0 naar +1,2 procentpunt.

Het toegenomen pessimisme in de technologische industrie komt niet uit de lucht vallen. De maakindustrie heeft het wereldwijd lastig. De handelsoorlog tussen China en de VS drukt op de internationale markten. Veenstra: “Daar krijgt binnen Europa vooral de Duitse maakindustrie veel klappen van. De Nederlandse industrie is nauw verbonden met die van Duitsland, dus ook hier zijn de effecten merkbaar. En de Italiaanse begrotingsperikelen en de komst van Brexit ‘hardliner’ Boris Johnson leiden tot extra onrust.”