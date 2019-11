Heeft Duitsland het ergste gehad?

De laatste tijd staan de media vol met berichten over de economische problemen in de Duitse industrie (en daarmee in de hele Duitse economie). Logisch, want als Duitsland niest wordt Nederland verkouden, luidt het spreekwoord. Duitsland blijft met afstand de belangrijkste handelspartner van ons land. Voor de volgers van de Duitse economie is het goed om te weten, dat er ook weer positieve berichten van onze oosterburen komen. Zoals van de Duitse krant Handelsblatt. Die publiceren vandaag een artikel waarin wordt gesuggereerd dat Duitse economie het ergste misschien alweer gehad heeft.

“De Duitse economie stabiliseert zich,” zo laat een analist in het artikel optekenen. Steeds meer bedrijven schatten hun situatie beter in dan een half jaar geleden. En ook de top van het Duitse bedrijfsleven doet het beter: van de 21 grote bedrijven die hun balansen van het afgelopen kwartaal hebben gepresenteerd, wisten 12 hun bedrijfsresultaat te vergroten. En 18 noteerden ook een hogere omzet. Gemiddeld steeg van deze bedrijven de omzet in het afgelopen kwartaal met 7 procent en de winst met maar liefst 15 procent ten opzichte van het zelfde kwartaal voorgaande jaar.

Vooral de autofabrikanten zijn verantwoordelijk voor de positieve trend in het derde kwartaal. De algemene situatie in de automobielindustrie blijft gespannen. Leveranciers lijden onder de structurele verandering richting elektrisch rijden.”De Duitse autofabrikanten zijn echter goed gepositioneerd en kunnen de trage wereldeconomie trotseren”, zo laat een woordvoerder van de auto-industrie weten.