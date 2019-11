Belang export metaal en metaalproducten flink gestegen

In 2018 voerde Nederland voor 5,7 miljard euro aan eigen geproduceerd metaal en metaalproducten uit. Daarmee is metaal het op één na profijtelijkste exportproduct. Er wordt alleen nog meer verdiend aan de export van machines. In verhouding met 2015 wordt er zelfs meer aan de export van metaal verdiend dan aan ‘traditionele’ Nederlandse exportproducten als aardgas en sierteelt. Dit meldt het CBS.

Exportverdiensten per euro Nederlands product gedaald

Gemiddeld verdient Nederland op elke euro Nederlandse makelij die wordt geëxporteerd 51 eurocent. Dat is minder dan in 2015 (53 eurocent). Dat betekent dat er per euro export 2 eurocent meer import van goederen of diensten nodig is dan in 2015.

Aan een euro natuurproduct of grondstof (zoals bloemen en planten) verdient Nederland via de export het meest, gemiddeld 64 eurocent. Fabricaten – industrieel product zoals metaalproducten en textielwaren – komen uit op 63 eurocent per euro export. Voeding en dranken (59 eurocent) en vervoermaterieel (53 eurocent) zijn ook bovengemiddeld winstgevend voor Nederland. Chemische producten (50 eurocent), machines en apparaten (43 eurocent) en minerale brandstoffen (30 eurocent) liggen onder het gemiddelde.

Foto: KLM Cargo – Marcel de Nooijer