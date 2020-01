Ruim 11 procent minder WW-uitkeringen in de metaal

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Een record. Ook in de metaalsector nam het aantal uitkeringen flink af. In een jaar tijd daalde het aantal WW-uitkeringen met maar liefst 11,4%, van 15.886 naar 14.068. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

WW daalt nog steeds

Eind december 2019 telde UWV 223 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat is 1,9 procent minder dan vorige maand (228 duizend). Eind 2018 waren er nog 263 duizend WW-uitkeringen. Dat komt neer op een afname met 15 procent. In alle beroepsgroepen daalde de WW. De grootste afname is zichtbaar bij agrarische beroepen (-21 procent), zorg en welzijn beroepen (-19,1 procent) en pedagogische beroepen (-18,2 procent).

WW nam sterk af onder 50-plussers

Het aantal WW-uitkeringen van 50-plussers nam af met ruim 20 procent ten opzichte van eind 2018. In december 2019 verstrekte UWV bijna 46 procent van de WW-uitkeringen aan 50-plussers. Een jaar geleden was dat nog 49 procent. Zowel de gunstige situatie op de arbeidsmarkt, waardoor het voor werkzoekenden makkelijker is om een baan te vinden, als het stapsgewijs afbouwen van de maximale duur van de WW naar 24 maanden dragen hieraan bij.