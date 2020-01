Koperprijs heeft ook last van coronavirus

Het nieuws over het coronavirus dat de stad Wuhan in China in zijn greep houdt heeft ook effect op de koperprijs. Dat meldt Reuters. Koper bereikte vandaag het laagste prijspunt in zes weken. Op de London Metal Exchange (LME) zakte de prijs 2% naar $5.987 per ton. Vanaf begin deze week gemeten, is de prijs inmiddels 4,5% naar beneden.

“Als het dodental blijft oplopen en er meer mensen worden besmet met het virus, zullen de prijzen nog verder dalen,” zegt Commerzbank-analist Daniel Briesemann tegen het persbureau.

Dat een griepepidemie invloed heeft op de economie is niet iets nieuws. In 2002 en 2003 had de SARS-epidemie, die ook in China begon, een negatieve invloed op de economische groei in ‘s werelds grootste verbruiker van metalen.

Andere industriƫle metalen hebben ook last van het nieuws over het coronavirus. Ook de olieprijzen daalden met meer dan 2% en de Chinese aandelen registreerden hun grootste daling sinds mei. En ook de yuan ging onderuit.

Overigens manen autoriteiten tot kalmte. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie urgent, maar spreekt nog niet van een gezondheidscrisis. De VN-organisatie wil de situatie over 10 dagen opnieuw bekijken. Het Nederlandse RIVM laat weten:

Het is mogelijk dat het virus in Nederland kan opduiken. Net zoals in andere landen kan er ook iemand vanuit China naar Nederland komen en hier ziek worden. Tot nu toe lijkt het virus niet zo heel besmettelijk. Verder komen de meeste zieken voor in Wuhan in China. Tussen Nederland en Wuhan is relatief weinig reisverkeer.

Op dit moment zijn er in de omgeving van Wuhan 18 mensen overleden aan het virus, dat longonstekingen kan veroorzaken. Ongeveer 600 patiƫnten zijn als drager geregistreerd.