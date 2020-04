Rabobank berekent mogelijkheden anderhalfmetereconomie voor industrie

Bijna negentig procent van de economische activiteit in Nederland kan met ten minste anderhalve meter afstand tot anderen plaatsvinden. Dat hebben economen van de Rabobank deze week berekend. Grofweg de helft van deze activiteit zou via thuiswerk uitgevoerd kunnen worden, en de andere helft kan buitenshuis maar contactarm (buiten anderhalve meter van anderen) worden gedaan. Maar de verschillen tussen sectoren zijn groot, aldus de bank. Zo kan er in industrie veel minder worden thuisgewerkt dan gemiddeld. Maar, toch kan ruim 95% van het werk in de industrie – met de nodige aanpassingen – ook gewoon gedaan worden in de anderhalfmetereconomie.

Volgens berekeningen van de bank kan ruim 70% van het werk in de industrie contactarm buitenshuis- dus op anderhalf meter van anderen – worden gedaan. Daarnaast kan er ook nog eens ruim 20% worden thuisgewerkt.

Overigens tekenen de economen wel aan dat het om mogelijkheden gaat: