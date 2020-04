Duitse autofabrikanten hervatten productie

Volkswagen en Mercedes-Benz zullen volgende week de productie in een aantal Duitse fabrieken hervatten. Dit nieuws komt nadat Merkel een aantal beperkingen heeft versoepeld om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. De Bondskanselier zei op woensdag dat Duitsland een breekbaar succes heeft geboekt. Er worden dus heel voorzichtig maatregelen in de strijd tegen het coronavirus afgezwakt. Maar de productie van de Duitse autofabrikanten wordt niet alleen in Duitsland weer hervat.

Volkswagen zei dat het vanaf 20 april weer zal beginnen met de productie van auto’s. Dit gebeurt onder andere in Zwickau, Duitsland, en in Bratislava, Slowakije. De fabrieken in Rusland, Spanje, Portugal en de Verenigde Staten zullen de productie vanaf 27 april opvoeren. Fabrieken in Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Mexico in mei. In China, waar een Volkswagen al gezondheidsmaatregelen heeft getroffen, hebben 32 van de 33 fabrieken de productie hervat en zijn er geen coronavirusinfecties onder de werknemers gemeld.

Mercedes-Benz laat volgens Reuters weten dat de fabrieken in Hamburg, Berlijn en Untertuerkheim de productie volgende week zullen hervatten. De productie zal in eerste instantie beginnen in een éénploegensysteem.

In tegenstelling tot Italië en Spanje, is in Duitsland de autoproductie nooit verboden. Maar de fabrieken kwamen wel tot stilstand nadat de autoriteiten de beweging van mensen beperkten .

