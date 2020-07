Siemens laat 140.000 medewerkers ook na coronacrisis thuiswerken

Het Siemens-concern geeft haar medewerkers, voor zover dat mogelijk is, ook na de coronacrisis de mogelijkheid om thuis te blijven werken. Dat vertelt Jochen Wallisch – een belangrijke HR-chef van de Duitse international met het hoofdkantoor in München – aan Handelsblatt vandaag. “We hebben gezien hoe productief en effectief thuiswerken is. Traditionele reserves tegen flexwerken zijn helemaal verdwenen.”

De industriereus denkt dat in totaal 140.000 medewerkers in alle landen waar het bedrijf actief is, twee tot drie dagen per week thuis zullen gaan werken. Volgens de website van het bedrijf telt Siemens in totaal 385.000 medewerkers. Dat betekent er voor ongeveer een derde van het personeel thuiswerkmogelijkheden zullen zijn. Voor hoeveel van de 1500 Nederlandse medewerkers het nieuwe beleid geldt, is niet bekend.

De medezeggenschapsorganen van Siemens Duitsland – traditioneel sterker dan in veel andere Europese landen – zijn gematigd positief. “We staan in de kern open voor het idee. Maar er zijn veel aspecten waar we nog intensief over moeten praten. We hebben het bijvoorbeeld al jaren over ergonomische werkplekken, dus het kan niet zo zijn dat mensen in de toekomst op een kleine laptop aan de keukentafel gaan zitten werken.”