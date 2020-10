Nederland moet slecht Brexitverdrag vrezen

Van alle EU-landen, lijdt Nederland het ergst onder een slecht Brexitverdrag. Dat meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vandaag, op basis van eigen onderzoek. Omdat Nederland de belangrijkste handelsparnter is van het VK, voelt ons land de effecten meer dan andere landen. De details van het uittredingsverdrag zijn daarom erg bepalend voor de grootte van deze effecten, meer dan voor de Europese Unie als geheel of voor het Verenigd Koninkrijk.

In het onderzoek met de titel ‘The Implications of Brexit for UK and EU Regional Competitiveness’ wordt onder meer geconcludeerd dat met name de Randstadregio’s veel hebben te winnen of te verliezen bij een goede deal. In het Verenigd Koninkrijk is met name de regio Londen afhankelijk van een goede deal, terwijl in Europa de belangen tegengesteld kunnen zijn. Voor landen als Frankrijk en Zweden zijn de details van de deal eveneens belangrijk voor het effect van Brexit op hun concurrentiepositie, maar daar middelen positieve en negatieve effecten elkaar gedeeltelijk uit.

Gisteren werd bekend dat Groot-Brittannië toch wil doorgaan met de stopgezette gesprekken over een Brexit handelsakkoord. Dit werd bekend gemaakt door een Britse regeringswoordvoerder. Na maanden van gekibbel beschuldigde de Britse premier Boris Johnson de EU er vorige week van dat ze helemaal geen overeenkomst wilde. Hij verwachtte daarom een breuk zonder verdrag, maar daar lijkt het VK nu dus op terug te komen.