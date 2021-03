Metaalsector maakt deze maand loonstijging mee

De Nederlandse metaal- en technieksector maken deze maand een lichte loonstijging mee. Dat meldt het FNV.



In februari ontvingen medewerkers in de metaal- en technieksector al eenmalig € 306 bruto (voor deeltijders naar rato) en in maart stijgt het maandsalaris voor de sector structureel met 0,93 procent. De cao Metaal & Techniek loopt van 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021. In deze periode heb je al twee keer eerder loonsverhoging gehad. Op 1 december 2019 stegen de lonen met 3,5% en op 1 juli 2020 nogmaals met 3,5%.

De huidige cao voor de sectoren loopt dus dit jaar af. Na de zomer gaat het FNV onderhandelen over een nieuwe cao. Vorige maand hebben zij de wensen van de werknemers in de sector opgehaald.