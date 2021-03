U.S. Steel lanceert duurzame staalproductlijn

U.S. Steel kondigde deze week aan dat het bedrijf een nieuwe duurzame staalproductlijn zal aanbieden, verdeX™ genaamd. ‘Duurzaamheid is een concept dat steeds meer aandacht krijgt, ongeacht de sector, en niet alleen van milieubewuste individuele consumenten’, aldus het bedrijf.



Deze week, tijdens Ceres Conference 2021, onthulde U.S. Steel de nieuwe productlijn duurzaam staal onder de naam verdeX™. “U.S. Steel is nu in staat om enkele van de meest geavanceerde hoogsterkte staalsoorten te produceren met slechts een kwart van de kooldioxide-uitstoot die voorheen nodig was,” zei de staalproducent in een persbericht. “Het bedrijf werkt nu samen met klanten om U.S. Steel’s verdeX-lijn van duurzaam staal te introduceren, zodat zij nog duurzamere producten kunnen aanbieden aan consumenten.”

De staalproducent stelt dat het in de komende weken aanvullende informatie over de duurzame staallijn zal vrijgeven.