Nederlandse industrie dreigt achter te lopen op modernisering

Het team Smart Industry, dat industriële productie met computers en robots moderniseert, stelt dat er flink moet worden doorgepakt met de digitalisering van de Nederlandse industrie, anders ondervindt deze op termijn schade door concurrentie, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Volgens Smart Industry moeten de inversteringen omhoog, Nederland scoort namelijk laag ten opzichte van Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, China en de VS.



Smart Industry – een initiatief van onder meer FME, TNO en het Rijk – publiceert binnenkort een rapport waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het Smart Industy programma in beleid en in budgetten van de overheid op moet worden genomen. Daarbij wordt aangehaakt op het topsectorenbeleid en het extra budget van twee keer 200 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek in de plannen van het kabinet. Ook op budgetten voor versterking van het midden en kleinbedrijf en ondersteuning van de regio’s zal een beroep worden gedaan. Hightech en ICT wordt de sleuteltechnologie. Ook wordt extra ingezet op samenwerkingen tussen bedrijven en overheidsinstellingen en pleit Smart Industry voor experimenten en regelvrije zones.

Team Smart Industry bestaat sinds 2014. In die tijd zijn er dertig proeffabrieken opgezet met 205 bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn er 150 presentaties gehouden en zijn 25 hogeschool lectoraten betrokken bij Smart Industry. 5 februari aanstaande presenteert het team het rapport waarin duidelijk wordt Nederland een inhaalslag kan maken op het gebied van de modernisering van de Nederlandse industrie.