Afzetprijzen metaalindustrie in maart hoger

De afzetprijzen van de Nederlandse metaalproductenindustrie waren in maart gemiddeld 2,4 procent hoger dan in maart 2019, meldt het CBS. Een maand eerder waren de producten van de metaalproductenindustrie ook 2,4 procent duurder dan een jaar eerder. Er zijn grote verschillen te zien tussen verschillende bedrijfsklassen van de Nederlandse industrie.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in maart 41,5 procent goedkoper dan in maart 2019. In februari lagen de prijzen 6,6 procent lager dan een jaar eerder.

Ook in de chemische industrie hangt de afzetprijs over het algemeen samen met de olieprijs. De afzetprijzen van de chemische industrie waren in maart 6,7 procent lager dan een jaar eerder. In februari was de prijsdaling 2,0 procent.

In de meeste overige bedrijfsklassen van de industrie lagen de prijzen in maart 2020 hoger dan een jaar eerder. Net als in de metaalindustrie stegen ook de afzetprijzen van de autoindustrie (+ 1,8 procent) en in machinebouw (+ 2,5 procent).