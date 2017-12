ING: groei industrie zet in 2018 gewoon door

Na een sterk 2017 waarin de productie 3,5% pluste, staan ook in 2018 veel seinen op groen voor de industrie. De verwachte productiegroei is 3%. De metaalsector groeit naar verwachting met 2% in 2018, na 3% groei in 2017. Deze sector profiteert ook van groei in de bouw. Dit verwacht de ING bank. Ondanks de nodige – met name politieke – onzekerheden in het buitenland, zoals de Brexit, zal de export van de industrie goed overeind blijven zo is de verwachting. Dat geldt ook voor de binnenlandse vraag en zijn orders tot recordniveaus gestegen.

Toch waarschuwt de zakenbank ook: “Om succesvol te blijven kent de industrie een aantal grote uitdagingen. Zo raakt de energietransitie een aantal belangrijke afzetmarkten van de technologische industrie, vooral de automotive (brandstofmotoren) en energiesector. Een andere grote uitdaging is het vinden van goed personeel. Om de hogere groei structureel vast te houden zijn tot 2030 circa 120.000 nieuwe mensen nodig.”