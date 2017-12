Siemens Hengelo praat met overnamekandidaten

Siemens overlegt met meerdere partijen om te onderzoeken of de vestiging in Hengelo overgenomen kan worden. Om die reden wordt er nog geen adviesaanvraag tot sluiting ingediend bij de ondernemingsraden. Dat maakte het bedrijf vandaag bekend. Eerder dit jaar kondigde de Duitse raad van bestuur aan dat het de vestiging van Siemens in Twente binnen twee jaar wil sluiten. In Hengelo worden gasturbines en -compressoren gemaakt. De vestiging kreeg de afgelopen jaren minder orders binnen. Met de eventuele sluiting zijn ruim zeshonderd banen gemoeid. Daarnaast zijn veel metaalbedrijven in de regio als toeleverancier erg afhankelijk van Siemens.

Locatiedirecteur Huub Banus, tevens directeur Power & Gas Siemens Nederland, uitte zich in de regionale Twentse pers vanochtend voorzichtig: “We willen onze mensen natuurlijk geen valse hoop bieden, maar ik kan wel zeggen dat we met partijen buiten Siemens in gesprek zijn over een duurzame toekomst van onze locatie Hengelo. Helaas kunnen we daar op dit moment niet meer over zeggen. Dit proces is gebaat bij zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Met de vakbonden en de ondernemingsraden hebben wij afgestemd de adviesaanvraag uit te stellen en alle opties eerst serieus te onderzoeken.”

Een woordvoerder van het bedrijf liet RTV Oost weten dat het niet waarschijnlijk is dat een eventuele overnamekandidaat geïnteresseerd is in de productie van de apparaten die nu worden gemaakt. Er zou wel interesse zijn in de locatie en werknemers.