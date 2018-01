Druk op Thyssenkrupp: splits staaldivisie af na fusie met Tata

De Zweedse investeringsmaatschappij Cevian Capital, heeft dit weekend de druk op het bestuur van Thyssenkrupp flink opgevoerd. Cevian dat 18% van de aandelen van Thyssenkrupp in handen heeft dringt aan op een totale afsplitsing van de staaldivisie. Dat afgesplitste deel kan zelfstandig fuseren met de Brits-Nederlandse activiteiten van Tata Steel. In een interview met de Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung stelt Lars Förberg – oprichter van Cevian – dat de huidige plannen voor fusie met Tata Steel voor veel beleggers niet ver genoeg gaan: “De huidige structuur van Thyssenkrupp is te ingewikkeld. En daarnaast zijn de winstmarges per divisie te laag. Het Thyssenkrupp-bestuur moet haar eigen doelstellingen halen, en doet dat momenteel niet.” Verschillende Duitse belangenclubs voor kleine beleggers schaarden zich al achter Förbergs kritiek. Cevian doet de uitspraken op een cruciaal moment. Vrijdag aanstaande is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in het hoofdkantoor in Bochum. Op de vraag of Thyssenkrupp CEO Hiesinger moet aftreden liet Förberg zich in bedekte termen uit: “Het is eigenlijk heel simpel. Als een strategie niet doeltreffend is, moet je die veranderen.”

20.000 arbeiders stemmen

De druk uit de aandeelhoudershoek komt op een slecht moment voor Hiesinger. Hij had ongetwijfeld gehoopt dat het onderwerp van gesprek tijdens de aandeelhoudersvergadering positiever zou zijn. Eind vorig jaar bereikte Hiesinger namelijk een akkoord met de Duitse bonden over de fusie. De bonden gingen akkoord onder voorwaarden dat arbeiders in alle vestigingen erover zouden mogen stemmen. De Duitse vakbond IG Metall opende juist dit weekend die stemming onder haar leden, waarvan de uitkomst op 5 februari bekend wordt gemaakt. De bond zelf voorziet dat de arbeiders in zullen stemmen, zeker omdat er door Thyssenkrupp een baangarantie is afgegeven voor elke medewerker, tot 2026. Maar die garantie is onzeker als de staaldivisie helemaal wordt afgesplitst van het bestaande moederconcern. De bond heeft al aangeven het verzet tegen de fusie weer op te pakken als er niet in alle twaalf Duitse Thyssenkrupp-fabrieken een meerderheid van de medewerkers voor de plannen stemt.