Producentenvertrouwen metaal blijft hoog

Het producentenvertrouwen in de metaalindustrie blijft hoog, maakt het CBS bekend. Het vertrouwenscijfer zakte van 9,7 in december 2017 naar 8,9 in januari. Daarmee is het vertrouwen onder metaalindustrieel ondernemers iets lager dan gemiddeld in gehele Nederlandse industrie, maar ver boven het langjarig gemiddelde.



Over de volle breedte – in alle sectoren – van de industrie gemeten, steeg het producentenvertrouwen van 8,9 in december naar 10,3 in januari. Een nieuw record, want nooit eerder waren industriĆ«le ondernemers zo optimistisch. Het vorige record (9,4) dateert uit januari 2008. Producenten zijn in januari 2018 vooral positiever over de verwachte bedrijvigheid. Het vertrouwen van de industriĆ«le producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,7). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2018 de hoogste waarde (10,3) en in februari 2009 de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Bezettingsgraad industrie op hoogste niveau sinds 2008

De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie is bij aanvang van het eerste kwartaal 2018 uitgekomen op 83,5 procent. Dat is de hoogste benutting van de beschikbare productiecapaciteit in tien jaar tijd.

Ook Duitse producentenvertrouwen op recordniveau

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse producenten evenaarde in januari het hoogste niveau ooit van november 2017. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in november ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.