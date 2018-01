Wereldwijde aluminiumproductie naar recordhoogte gestegen

De wereldwijde aluminiumproductie is in december aanzienlijk gestegen mede als gevolg van sterke productiegroei in China. Dit melden analisten van de Duitse Commerzbank. Zij baseren zich op data van het International Aluminium Institute (IAI). De productie in december lag 1,8% hoger dan in november, en maar liefst 9,3% ten opzichte van dezelfde maand in 2016.

In 2017 is daarnaast volgens dezelfde data, voor het eerst binnen een jaar wereldwijd meer dan 60 miljoen ton aluminium geproduceerd. Een record. De 63,4 miljoen ton die het IAI rapporteert ligt 5,8 procent boven het niveau van vorig jaar. Terwijl de productie in China in een jaar tijd met 1,9 procent steeg, lag deze in de rest van de wereld maar liefst 10,2 procent hoger.