Wetenschappers ontwikkelen nieuwe aluminium legering sterk als RVS

Het is een internationale groep wetenschappers uit de Verenigde Staten en China gelukt een nieuwe aluminium legering te ontwikkelen die minstens even sterk is als roestvast staal. De onderzoekers fabriceerden ‘fouten’ in de kristalstructuur van het aluminium, die de legering niet zwakker maar juist veel sterker maakten. Het team heeft inmiddels in twee toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, Nature en Advanced Materials, over de vinding gepubliceerd.

De wetenschappers slaagden erin te sleutelen aan de zogenaamde nanostructuur van een aluminiumlegering. Dat gebeurde op twee manieren. In het eerste onderzoek werd er met een laserstraal kleine elementen siliciumdioxine in een flinterdunne aluminiumfilm geschoten. Maar het meest veelbelovende resultaat werd behaald toen er met behulp van de techniek magnetron sputteren ijzeratomen in het aluminium werden geschoten.

De verkregen aluminium-ijzerlegering bleek het lage gewicht van aluminium te combineren met de kracht van roestvast staal. Volgens de leider van het onderzoeksteam, professor Xinghang Zhang, is de nieuwe legering niet alleen in een laboratoriumsetting te fabriceren, maar is de productie ook op te schalen naar industriĆ«le omgevingen: “Deze uitvinding biedt grote commerciĆ«le kansen in bijvoorbeeld de elektronica- en autoindustrie.”

In deze video leggen de wetenschappers hun uitvinding nader uit.