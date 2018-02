Tata Steel IJmuiden behoudt zelfstandigheid

Over de exacte vorm en behoud van werkgelegenheid valt nog niet veel te zeggen. Maar de fabriek van Tata Steel in IJmuiden blijft zelfstandig voortbestaan na de voorgenomen fusie van Tata Steel met ThyssenKrupp. Dat heeft de directie van het Indiase staalconcern Tata aan de directie van Tata Steel Nederland (TSN) toegezegd. Tata IJmuiden blijft als geïntegreerd staalbedrijf voortbestaan, behoudt zijn zelfstandigheid van bestuur en financiën en kan met eigen geld blijven investeren. Volgens het akkoord wordt TSN na de fusie ook niet met schulden van andere delen van Tata opgezadeld.



De directie van TSN zegt blij te zijn met het akkoord, nu is komen vast te staan dat IJmuiden zijn autonomie behoudt. Voorzitter Frits van Wieringen van de centrale ondernemingsraad van TSN ziet het akkoord vooralsnog als ‘een eerste stap’ en zegt dat het nog lang geen gelopen race is. Ook de vakbond FNV is gematigd positief over de afspraken. Ook de FNV heeft nog vragen over de werkgelegenheid van het personeel. Volgens de bond is over dat thema niets vastgelegd in de overeenkomst.