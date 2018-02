Wetenschappers ontwikkelen hout zo sterk als staal

Waar we vorige week nog schreven over een nieuw soort aluminium, dat zo sterk is als staal, hebben we het deze week over hout. Een onderzoeksteam uit Maryland heeft een nieuwe methode ontwikkeld om hout te verdichten. Volgens de wetenschappers kan het verdichte hout in veel toepassingen concurreren met staal.

De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De auteurs schrijven dat ze met de nieuwe techniek een alternatief voor staal hebben ontwikkeld dat zowel goedkoop als licht in gewicht is. De mechanische eigenschappen van het verdichte hout zouden gelijk of zelfs beter zijn dan die van constructiematerialen zoals kunststof en staal, meldt Duurzaam Bedrijfsleven. Het nieuwe proces van de ontwikkeling van de houtsoort bestaat uit twee delen. In de eerste stap worden lignine en hemicellulose uit het hout verwijderd door middel van een bad van natronloog en natriumsulfiet. Vervolgens wordt het hout samengeperst. Natuurlijk hout is goedkoop en in overvloed aanwezig, waardoor het al duizenden jaren als constructiemateriaal wordt gebruikt, stellen de onderzoekers.

Er wordt echter niet vermeld of het nieuwe alternatief ook duurzamer wordt geproduceerd dan de concurrerende constructiematerialen. Een vergelijking tussen de CO2-voetafdrukken van de verschillende materialen is niet beschikbaar. “Het is een nieuwe klasse van materialen met een groot potentieel”, zegt Li Teng, een mechanica-specialist aan de Universiteit van Maryland in College Park en een coauteur van de studie.

Pogingen om hout te versterken gaan decennialang terug. Sommige inspanningen waren gericht op het synthetiseren van nieuwe materialen door de nano-vezels in cellulose te extraheren – het harde natuurlijke polymeer in de buiscellen dat water door plantweefsel leidt.