Ontmoet Metaalketen op de ESEF

Op 20 tot 23 maart staat de Hengelose metaalgroothandel Metaalketen op de ESEF 2018. Het bedrijf met klanten in de hele Benelux heeft sinds de laatste beursdeelname in 2016 veel nieuws om te delen. Daarnaast staat de ESEF voor Metaalketen in het teken van ontmoeting. Verkoopleider Brigitte Kuipers vertelt hoe belangrijk het persoonlijk contact met klanten en marktpartijen op de ESEF voor Metaalketen precies is. “Wij willen meer zijn dan alleen maar een leverancier van metaal. Metaalketen is ook een kennispartner. Dat betekent dat we altijd op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in een dynamische markt. Die kennis willen we delen. En tijdens alle ontmoetingen steek je ook je voelsprieten uit en leer je weer meer over wat klanten en potentials bezighoudt.”

Nieuwe ontwikkelingen bespreken

Sinds de laatste editie van de ESEF in 2016 is er veel gebeurd. Het economisch tij in de metaalindustrie is gunstig en de markt is weer flink aangetrokken. Er heerst een positieve vibe. Metaalketen is benieuwd naar wat dit voor haar klanten betekent. De ESEF is bij uitstek een plek om dat met elkaar te bespreken.

Daarnaast heeft Metaalketen zelf veel te melden. Eind 2016 voegde Metaalketen een hal van 1800 vierkante meter aan het bedrijf toe. Sindsdien is het assortiment nog breder en dieper, met nieuwe innovatieve legeringen die altijd op voorraad zijn. Daarnaast wil Metaalketen graag vertellen over zijn nieuwe platenzaag. In de loop van dit jaar wordt in Hengelo een nieuwe Gabbiani G2 opdeelzaag in gebruik genomen. Deze CNC-gestuurde zaagbank kan aluminium platen tot een dikte van 110 mm verwerken. De machine combineert snelheid en productiviteit met hoge precisie en flexibiliteit.

Meld je aan!

Metaalketen heet je graag van harte welkom op de ESEF. Kom naar onze stand – hal 1, A134 – en geniet van een heerlijk vers bakje koffie, door een barista bereid. Graag gaan we met je in gesprek over de laatste ontwikkelingen op het gebied van non-ferro metalen. Registratie is gratis.

