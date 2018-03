Omzet metaalgroothandel in 2017 flink gestegen

In het vierde kwartaal van 2017 heeft de sector groothandel in metaal en erts 13,6 procent meer omgezet dan dezelfde periode een jaar eerder. Dit is het vijfde kwartaal op rij dat de omzet in de groothandel groeit. Wel is de groei vergeleken met begin 2017 fors afgenomen. In de eerste twee kwartalen van vorig jaar werd er boven de 20 procent meer omgezet. De gemiddelde omzetgroei over het hele jaar 2017, is 17,4%. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor groothandel vandaag.

Ook is er groei in andere sectoren. Net als in het derde kwartaal deden vooral de groothandelaars in zuivel en landbouwmachines en de toeleveranciers aan de industrie het erg goed. Maar ook de omzet van de groothandel in sportartikelen en die in glas en aardewerk groeide sterk. De omzet van de groothandel in landbouwproducten, daarentegen, daalde fors.