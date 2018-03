Trump maakt buitenlands staal en aluminium duurder; wereld reageert afkeurend

Trump heeft vanavond zijn langverwachte maatregelen aangekondigd tegen buitenlands staal en aluminium, in de vorm van importheffingen. De heffing op staal zal 25 procent bedragen, die op aluminium 10 procent. De maatregelen gaan per volgende week in. Het lijkt nu nog niet helemaal duidelijk of de regels gaan gelden voor importen uit alle landen. De importheffingen zullen met name landen als China, Mexico en Canada hard treffen. Politiek vertegenwoordigers uit die landen reageerden met afkeur. Ook voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft de door Trump aangekondigde importheffingen veroordeeld. Juncker kondigde aan dat de Europese Unie “scherp zal reageren” om haar belangen te verdedigen. Binnen twee dagen komt de Europese Commissie met tegenmaatregelen. Veel analisten vrezen voor de gevolgen van Trumps stap, die zou kunnen leiden tot een globale handelsoorlog.

Ook de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten VNMI reageert teleurgesteld. Aan het NOS Journaal laat directeur Lahiri weten: “We betreuren de voorgenomen acties van de Amerikaanse regering. De gevolgen voor Nederland zijn hoe dan ook negatief. Enerzijds omdat dit belemmeringen oplevert voor de groeiende export naar de Verenigde Staten. Anderzijds vrezen wij een handelsoorlog waardoor de prijzen van grondstoffen zullen stijgen.”

De Nederland