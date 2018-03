EU wil uitgezonderd worden van handelsbeperkingen VS

De EU wil uitgezonderd worden van de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. De EU-handelscommissaris Cecilia Malmström (foto – midden) twitterde dit. Ze heeft zaterdag een gesprek met de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer hierover. De Amerikaanse president Trump tekende gisteren een wet die buitenlands staal en aluminium belast met importheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent. Maar hij maakte bij de ondertekening duidelijk dat Canada en Mexico een uitzondering zouden krijgen, en dat alle andere landen welkom zijn hierover te komen onderhandelen.

Voor de Nederlandse staal- en aluminiumindustrie is de VS – na de EU – een belangrijke exportmarkt. En ook een markt die groeiende is. De Amerikanen bestellen vooral hoogwaardige staal- en aluminiumproducten, die bestand zijn tegen bijvoorbeeld hoge temperaturen en hoge druk. De gisteren getekende wet is schadelijk op de korte en langere termijn. Op korte termijn wordt de Nederlandse exportpositie geschaad. Op de langere termijn kan de reactie van Europa en China – tegenmaatregelen in de vorm van handelsbeperkingen – zorgen dat de inkoop van grondstoffen duurder wordt. De FME en de VNMI riepen de politiek daarom al op om in actie te komen tegen de Amerikaanse wet; iets dat door de EU nu dus wordt opgepakt.

On tonight’s announcement – the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.

