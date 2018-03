Producentenvertrouwen in metaalindustrie loopt verder op

Ook in de derde maand van 2018 is het producentenvertrouwen in de basismetaal- en metaalproductenindustrie gestegen, naar 11,7. Dat heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. In februari stond de indicator over het producentenvertrouwen op 9,0. De metaalindustrie is met name positief over de verwachte bedrijvigheid (21,1). De metaalindustrie gaat met deze cijfers tegen de algemene trend over de hele Nederlandse industrie in.

Het algemene producentenvertrouwen over alle industrie├źn ging namelijk van 10,9 in februari naar 9,5 in maart. Daarmee zakt het algemene cijfer iets, maar blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,8). In tegenstelling tot de metaalproducenten waren de producenten in maart 2018 juist minder positief over de verwachte bedrijvigheid dan in februari.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 7,1 procent hoger dan in januari 2017. Dit is de grootste stijging na februari 2011. Al ruim twee jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van de Duitse producenten daalde in maart, maar blijft op een hoog niveau. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in januari ruim 6 procent hoger dan een jaar eerder.