Staal en aluminium vechten om de gunst van elektrische autoindustrie

Sinds de verschijning van de eerste generatie hybride auto’s in het straatbeeld, eind jaren ’90, en later de volledig elektrische variant, wrijft de aluminiumindustrie zich in de handen. De productie van dit type auto’s heeft namelijk de afname van aluminium onderdelen door de autoindustrie flink aangejaagd. Het lichte aluminium zorgde ervoor dat het gewicht van die eerste generatie hybride en elektrische auto’s laag kon blijven, en daarmee de actieradius groot genoeg om de auto’s voor een groot publiek interessant te maken. Maar er is een kentering gaande. Toen Tesla vorig jaar het nieuwe instapmodel Model 3 aankondigde, ging er een schok door de aluminiumindustrie. Tesla koos met Model 3 weer ‘ouderwets’ voor staal. En het bedrijf is niet de enige. Staal is bezig opnieuw aan populariteit te winnen in de autoindustrie, zo onderzocht Reuters. Zo verkozen ook Nissan en Volkswagen staal boven aluminium voor hun Leaf en e-Golf. De e-Golf bevat slechts 129 kg aluminium en de Leaf 171 kg. Ter vergelijking: Tesla’s luxe Model S bevat maar liefst 661 kg aluminium.

Staal is goedkoper

De reden dat staal weer terrein terugwint heeft twee redenen. De belangrijkste is dat staal een stuk goedkoper is. Een marktanalist van McKinsey & Company in Duitsland legt uit: “Hiervoor was het idee in de elektrische automarkt: we moeten modellen op de markt zien te krijgen. Nu wordt er meer geredeneerd: we moeten modellen op de markt brengen tegen een gunstige prijs.” De gedachte is: wie marktaandeel wil winnen in het lagere prijssegment is aangewezen op staal om de productieprijs van de auto’s te kunnen drukken.

Daarnaast ligt er een technische grondslag onder de hernieuwde belangstelling voor staal. De nieuwste generatie batterijen is goedkoper en sterker, en heeft daarmee de noodzaak voor lichtgewicht aluminium getemperd. “Ik denk dat autofabrikanten zullen ontdekken dat ze, als de batterijkosten nog verder dalen, hun gewenste actieradius ook kunnen bereiken met een volledig stalen oplossing,” zo meent George Coates, technisch directeur van WorldAutoSteel, de automobieltak van de World Steel Association.

Niet iedereen is dat met Coates eens. Volgens de Duitse marktonderzoekers van AluMag is de langzame adoptie van puur elektrisch rijden een grote kans voor aluminium. De infrastructuur voor puur elektrisch rijden is in de meeste landen nog volkomen onvoldoende, waardoor er wereldwijd de komende jaren vooral vraag zal zijn naar hybride modellen. En juist die hybride modellen hebben veel aluminium onderdelen nodig. Zo wordt in de meeste hybrides voor zowel de verbrandingsmotor, de transmissie als de behuizing van de accu’s aluminium gebruikt. Sommigen in de markt verwachten daarom dat de vraag naar aluminium door de autoindustrie door de groei van hybride en elektrisch rijden zal vertienvoudigen tussen nu en 2030.

Koper profiteert mee

En dan is er nog koper. Een metaal dat, ongeacht de uitkomst van de staal-aluminiumstrijd, de komende jaren flink meer zal worden gevraagd door de auto-industrie. Koper wordt toegepast in de accu’s, rotoren, bedrading maar ook in de bijbehorende oplaadapparatuur van elektrische voertuigen. In een gemiddelde moderne auto zonder enige vorm van elektrische aandrijving wordt 23 kilogram koper gebruikt. In een hybride variant is dat al tussen de 40 en 60, terwijl volledig elektrische auto’s zo’n 85 kilogram van het rode metaal nodig hebben. Met de groei van de elektrische automarkt voor ogen, voorspellen sommige analisten daarom dat de vraag van de auto-industrie naar koper de komende jaren zelfs flink bij gaat dragen aan het bestaande tekort en dus stijgende prijzen.