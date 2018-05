Groei metaalindustrie remde in eerste kwartaal 2018 af

Producenten in de metaalindustrie behaalden in het eerste kwartaal van 2018 een omzetgroei van 0,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is een heel bescheiden groei, zeker in vergelijking met producenten in andere industrieën. De buitenlandse omzet daalde in de metaalbranche zelfs (met 2,5 procent), na negen kwartalen van stijgingen. Maar omdat metaalproducenten in het binnenland 4,4 procent meer omzet behaalden, kwam de totale omzetontwikkeling toch positief uit.

Volgens het CBS dat de cijfers bekend maakte vandaag, zien bedrijven het oplopende personeelstekort als belemmering voor verdere omzetgroei. Aan het begin van het tweede kwartaal gaf 17 procent van de producenten aan dat de bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door een tekort aan arbeidskrachten. Een jaar eerder was dit nog 10 procent. Dat het aantrekken van personeel lastiger is geworden, is ook zichtbaar in het aantal openstaande vacatures. Aan het eind van het eerste kwartaal stonden meer dan 20 duizend vacatures open, het hoogste aantal in bijna tien jaar.

De omzetgroei in het eerste kwartaal van 2018 was met 11,2 procent opnieuw het hoogst in de transportmiddelenindustrie. De producenten van auto’s zorgden in deze branche voor de grootste groei (12,8 procent). Producenten van transportmiddelen zoals schepen, treinen, vliegtuigen en (brom)fietsen boekten eveneens meer omzet dan een jaar eerder: 7,9 procent. Hoewel deze producenten in het binnenland minder omzetten dan een jaar eerder, groeide de omzet in het buitenland met 13,5 procent.

De producenten in de raffinaderijen en chemie realiseerden een omzetgroei van 5,0 procent door positieve omzetontwikkelingen binnen en buiten Nederland. De producenten in de aardolie-, de chemische, de farmaceutische, de rubber- en kunststofproductenindustrie genereerden meer omzet dan een jaar eerder. De omzetstijgingen waren het grootst in de farmaceutische industrie (10,8 procent) en de aardolie-industrie (8,9 procent).