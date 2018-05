Europa: “Eerst invoerheffingen van tafel, dan pas verder praten”

Europa wil pas met Amerika om tafel over hernieuwde en betere handelsafspraken, als de VS een ‘permanente en ongelimiteerde’ uitzondering maakt voor Europees metaal binnen de afgekondigde invoerheffingen. Dat liet de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk gisteren weten. Dit besluit werd genomen door de 28 regeringsleiders van de Europese landen die op dit moment samen zijn in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Veel diplomaten op de conferentie in Sofia zijn van mening dat de door de Amerikanen afgekondigde importheffingen – 25% op staal en 10% op aluminium – illegaal zijn. Trump mag dan wel vinden dat hij de maatregelen kan instellen omdat buitenlandse importen een bedreiging zouden vormen voor de nationale Amerikaanse veiligheid, maar aangezien de meeste EU-landen ook NAVO-partners van de VS zijn, snijdt dat argument geen hout, zo is een veelgehoorde kritiek. Daarnaast wil Europa niet naar de onderhandelingstafel worden gedwongen ‘met een pistool tegen het hoofd’. Als er geen oplossing wordt gevonden tussen het Europese handelsblok en de Verenigde Staten, worden de invoerheffingen op 1 juni officieel.

Europa heeft eerder al laten weten dat Amerikaanse maatregelen tegen Europees metaal zullen worden beantwoord met tegenmaatregelen. Zo is er een lijst met iconische Amerikaanse merken opgesteld – zoals Levi’s en Harley Davidson – die te maken zullen krijgen met invoerheffingen aan Europese zijde. Trump aan de andere kant heeft al gedreigd met nieuwe sancties tegen Duitse autoproducenten als er geen nieuw akkoord tussen Europa en de VS wordt bereikt. Hij wil koste wat kost het handelstekort met de EU van 120 miljard omlaag brengen.

Binnen de EU zijn er verschillende meningen over hoe het verder moet. Met name Duitsland – dat het meest te lijden zal hebben van Amerikaanse regels – wil graag tot een snel akkoord komen met de VS en is er voorstander van om de Amerikanen gunstig te stemmen door bijvoorbeeld de importheffingen op Amerikaanse auto’s te verlagen en te kijken of er geen nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt die de handel in gas moet vergemakkelijken. Maar andere landen als Frankrijk en Nederland voelen daar op dit moment weinig voor.