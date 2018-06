Afzetprijzen metaalindustrie in april bovengemiddeld gestegen

De afzetprijzen van de metaalproductenindustrie stegen in april met 1,9% ten opzichte van dezelfde maand in 2017. Voor de basismetaalindustrie viel zelfs een stijging van 2,2% te noteren. Dit blijkt uit cijfers die het CBS deze week bekend maakte. De metaalproducten en basismetaal zitten met hun afzetprijsstijging daarmee boven het gemiddelde van de Nederlandse industrie. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in april 1,1 procent hoger dan in april 2017.

De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. Producten van de aardolie-industrie waren in april ruim 11 procent duurder dan in april 2017. Een maand eerder was er een prijsstijging van bijna 4 procent.

Net als in de aardolie- en metaalindustrie was de prijsstijging in de auto-industrie groter dan de gemiddelde stijging in de industrie. Ook de prijzen van de kunststof- en rubberindustrie en van de machine-industrie waren hoger dan een jaar eerder.

De prijzen in de elektrotechnische en voedingsmiddelenindustrie lagen daarentegen lager dan een jaar eerder. Dat gold ook voor de gemiddelde prijzen van de bedrijfsklasse reparatie en installatie van machines.