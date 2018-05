VNMI: “VS schiet in eigen voet”

Over een paar uur worden de veelbesproken Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium ingevoerd. “Onbegrijpelijk. De VS

hebben juist onze stalen en aluminium producten nodig voor hun eigen industrie. De VS schieten zichzelf hiermee in de voet”, aldus Sekhar Lahiri, directeur VNMI.

De Amerikaanse markt is een groeimarkt: Nederlandse staal- en aluminiumbedrijven exporteren jaarlijks voor ruim 600 miljoen euro per jaar naar de VS. De toegang tot deze markt is dus in het geding. Daarnaast ligt schade voor de Nederlandse exportpositie op de EU-markt op de loer. De EU is de grootste exportmarkt. Er zijn nu al voortekenen dat Aziatisch staal en aluminium dat niet op de Amerikaanse markt terecht kan, op de EU-markt wordt afgezet.

Krachtig EU signaal gewenst

De staal- en aluminiummarkt kampt wereldwijd met oneerlijke concurrentie, dumping en overcapaciteit. “De Amerikaanse heffingen lossen dit echter niet op en zijn dus het verkeerde medicijn tegen een bekende kwaal. Het is nu zaak dat de EU als eenheid een krachtig signaal afgeeft aan de VS. Daarbij is haast geboden. Ten eerste, moeten de Amerikanen de heffingen voor de EU zo snel mogelijk definitief afschaffen. Ten tweede, dient de EU aan de Amerikanen duidelijk te maken dat juist door samenwerking de wereldwijde problematiek op de staal- en aluminiummarkt effectief aangepakt kan worden”, aldus Lahiri.