Vraag naar koper aangejaagd door toepassing in medische omgevingen

De vraag naar koper groeit wereldwijd. En voor toepassingen in de gezondheidszorg zou deze groei volgens analisten van Bloomberg Markets de komende 20 jaar maar liefst één miljoen ton per jaar kunnen bedragen. Bepaalde koperlegeringen hebben belangrijke antibacteriologische eigenschappen. De vraag naar het metaal voor constructietoepassingen – van deurknoppen tot kranen – in medische omgevingen zoals ziekenhuizen groeit sterk. Dit blijkt ook uit cijfers van het Thomas Register, een Amerikaanse verzamelaar van inkoopdata. Daaruit blijkt dat de vraag naar koper het afgelopen kwartaal flink is gegroeid, en dat de sterkste stijging plaats vindt onder afnemers die het metaal gebruiken voor toepassingen in de gezondheidszorg.

Naast de gezondheidszorg en de medische industrie wordt de vraag naar koper ook sterk aangejaagd door de autoindustrie, met name voor elektrische voertuigen waar koper wordt gebruikt in accu’s, en de bouwsector, waar koper alomtegenwoordig is in elektrische en sanitaire systemen.