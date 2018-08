Verlies van vrouwelijke, technische geschoolde arbeidskrachten: een lekkende pijplijn

Het aantal vrouwen met een technische studie op zak, dat daarna daadwerkelijk in de techniek aan de slag gaat, is veel te klein. Voor hoger opgeleiden geldt dat slechts 22 procent van de technisch geschoolde vrouwen in de techniek aan de slag gaat, wat betreft middelbaar opgeleide vrouwen is dit zelfs maar 16 procent. Dit blijkt uit een item van het actualiteitenprogramma EenVandaag eerder deze week. Volgens het CBS gaan technisch opgeleide vrouwen vooral werken in de detailhandel of als administratief medewerker. Hoger opgeleide technisch geschoolde vrouwen worden laborant of bedrijfskundige. En dat is volgens insiders een groot probleem, want de vraag naar goed opgeleid technisch personeel blijft onverminderd groot.

EenVandaag laat Ineke Dezentjé Hamming, van belangenorganisatie FME aan het woord: “We hebben een krimp van de beroepsbevolking, dus de vijver wordt steeds kleiner, en we moeten die vijver juist groter maken en hebben iedereen nodig. Ook de vrouwen die niet werken, die een technische opleiding volgen, maar níet gaan werken omdat ze kinderen krijgen.” De FME gaat met haar leden in gesprek om te kijken wat bedrijven kunnen doen om ervoor te zorgen dat vrouwen de technieksector niet verlaten.

In het begeleidende artikel wordt het uitstappen van vrouwelijke, technisch geschoolde arbeidskrachten gedurende hun carrières, vergeleken met een lekkende pijplijn. Cocky Booij, directeur van VHTO, een landelijk expertisebureau dat zich speciaal richt op het vergroten van het aantal vrouwen in de technische beroepen:

“Bij elk keuzemoment verliezen we meisjes. Of het nu gaat om het kiezen van een profiel op de middelbare school, een studie of uiteindelijk een baan. Dat zijn allemaal momenten waarop meisjes en vrouwen voor iets anders kiezen dan de techniek.”

Bekijk het EenVandaag-item: