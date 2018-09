“Digitalisering ook voor MKB plaatbewerkingsbedrijven veelbelovend”

Van 23 tot 26 oktober vindt in Hannover de bekende internationale vakbeurs voor plaatbewerkingstechnologie – EuroBLECH – plaats. Dit jaar wordt op de beurs veel aandacht geschonken aan de thema’s digitalisering en industrie 4.0. Vooral voor kleine en middelgrote bedrijven bieden deze ontwikkelingen een enorme kans, zo vertelt Evelyn Warwick namens EuroBLECH: “Terwijl een app voor onderhoudscontrole van machines of de interactie tussen machines en robots in het hele productieproces enkele jaren geleden nog een visie op de toekomst was, is dit vandaag de realiteit in de plaatbewerking. Op dit moment winnen niet alleen grote bedrijven terrein op dit gebied, ook het MBK heeft de kansen herkend. Door hun bedrijfsgrootte kunnen deze bedrijven meestal flexibel en snel reageren op dergelijke overgangen, waardoor ze in een goede positie verkeren om de digitalisering in hun voordeel te gebruiken.”



Whitepaper

Voor ge├»nteresseerden in het onderwerp heeft EuroBLECH een whitepaper online gezet: “Digitization in the Sheet Metal Working Industry.” In het whitepaper worden een aantal mogelijkheden uitgediept van hoe digitalisering de plaatwerk-industrie aan het veranderen is.