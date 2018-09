OESO waarschuwt voor stagnatie groei wereldeconomie

De wereldwijde economische groei lijkt een hoogtepunt te hebben bereikt. Dit is de conclusie van de laatste Interim Economic Outlook van de OESO. De vooruitzichten zijn nu over de hele linie iets zwakker dan verwacht in mei, toen de OESO haar laatste economische vooruitzichten publiceerde. Toenemende handelsspanningen en politieke onzekerheid kunnen de sterke en duurzame groei op middellange termijn wereldwijd verder ondermijnen. “De handelsspanningen hebben nu al negatieve gevolgen voor het vertrouwen en de investeringsplannen”, aldus Laurence Boone, hoofdeconoom van de OESO.



De OESO voorspelt dat de wereldeconomie zowel in 2018 als in 2019 met 3,7 procent zal groeien, met toenemende verschillen tussen landen. Dit staat in contrast met de brede groei in de tweede helft van 2017 en eerder dit jaar. Het vertrouwen is afgenomen, de groei van handel en investeringen is langzamer dan verwacht en de loonstijging is in de meeste landen bescheiden gebleven, ondanks het feit dat de werkloosheid in de OESO-landen onder het niveau van voor de crisis is gedaald. De OESO stelt de verwachtingen die het in mei 2018 uitsprak, naar beneden bij.

Voor onze belangrijkste handelspartner Duitsland, voorspelt de OESO een economische groei van 1,9 procent. Dit is 0,2 procentpunt minder dan in de OESO-prognose van eind mei. Aan het begin van het jaar spraken de analisten zelfs van een plus van 2,4 procent.