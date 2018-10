ThyssenKrupp wil zichzelf opsplitsen

De Duitse industriereus ThyssenKrupp wil zichzelf redden, door zich op te splitsen. In de afgelopen maanden trok ThyssenKrupp vooral de aandacht van de media door een leiderschapscrisis, en tegenvallende cijfers. Het meer dan 200 jaar oude bedrijf wil in twee eenheden van ongeveer dezelfde grootte uiteengaan. Dit bevestigde Guido Kerkhoff, voorzitter van de Raad van Bestuur, nadat plannen uitlekten. Zondag worden de plannen tijdens een bijzondere vergadering aan de RvC gepresenteerd. Daar verwacht Kerkhoff brede overeenstemming. Het is de bedoeling om het bedrijf op te splitsen in een industrieel bedrijf – waar ook de joint venture met Tata Steel onder valt – en een materiaalbedrijf, die elk als een onafhankelijke, beursgenoteerde onderneming zullen worden beheerd.

Het nieuw te vormen industriĆ«le bedrijf – ThyssenKrupp Industrials – richt zich behalve op staal in de JV met Tata, ook op de bouw van onderzeeĆ«rs. De tweede afsplitsing, ThyssenKrupp Materials, zal zich richten op de bouw van liften, toeleverancier zijn voor de automobielindustrie en in de derde plaats bezig zijn met de bouw van kerncentrales.