Aluminiumprijs stijgt flink na sluiting raffinaderij

Norsk Hydro maakte gisteren bekend dat het ‘s werelds grootste aluminiumoxide-raffinaderij – Alunorte in het Braziliaanse Barcarena – tijdelijk zal sluiten vanwege een geschil over afvalverwerking. De sluiting is volgens Hydro Norsk een direct gevolg van een door de Braziliaanse autoriteiten afgedwongen halvering van de activiteiten eerder dit jaar. Die maatregel werd toentertijd opgelegd omdat er sprake zou zijn geweest van overloopvervuiling afkomstig van een afvalstort van de raffinaderij. Hydro Norsk ontkent dat. Dat stortgebied is sindsdien gesloten, en de andere stortplaats van de raffinaderij raakt nu vol. Volgens Hydro Norsk zit er niks anders op dan de productie nu helemaal stil te leggen. Een nabijgelegen bauxietmijn zal door deze maatregel ook gesloten worden. De maatregel zorgde voor flinke beroering op de aluminiummarkt. Zo gingen de aandelenkoersen van Hydro Norsk onderuit, en stegen die van de belangrijke concurrenten zoals Aluminium Corp uit China en het Indiase National Aluminium. Daarnaast steeg de aluminiumprijs met 3,6% naar de hoogste prijs in drie maanden: $2.194 per ton.



De stopzetting zal de schaarste van aluminiumoxide – een belangrijk ingrediĆ«nt voor de productie van aluminium – vergroten, met mogelijk hogere metaalprijzen voor de wereldwijde supply chain als gevolg. De markt is sowieso al maandenlang krap, als gevolg van Amerikaanse sancties tegen Ruslands Rusal.