“De impact van China’s Nieuwe Zijderoute op de kopervraag zal gigantisch zijn”

De effecten van China’s Nieuwe Zijderoute – ook wel bekend als het Belt and Road Initiative (BRI) – op de wereldwijde vraag naar koper is enorm. BHP Billiton becijfert in een serie rapportages – waarvan de derde gisteren online kwam – dat de vraag naar koper jaarlijks met 1,6 miljoen ton kan stijgen. Dat is zoveel als 7% van de huidige jaarlijkse vraag. BHP houdt in een database alle projecten bij die voortvloeien uit het Belt and Road Initiative. En wat begon als een ontwikkelingsstrategie voor samenwerking en infrastructurele verbinding van China met een aantal landen in AziĆ« en Europa, behelst inmiddels een project in 115 landen die ook in Afrika, Zuid-Amerika en OceaniĆ« liggen. De impact van de Nieuwe Zijderoute op de globale economische ontwikkeling kan volgens BHP worden vergeleken met zeven keer het Marshallplan.

Volgens BHP is de invloed van BRI op de wereldwijde kopervraag meer indirect dan die op de vraag naar staal. Voor de grote infrastructurele projecten die uit de Nieuwe Zijderoute voortvloeien, is veel staal nodig. Koper is in eerste instantie vooral nodig voor allerhande energieprojecten; traditioneel niet de grootste aanjagers van de vraag naar het rode metaal. Verwacht wordt echter dat er decennialang positieve overloopeffecten van de Nieuwe Zijderoute optreden in de ontvangende landen, die voor meer economische activiteit zullen zorgen. Bovendien kan het vergroten van het internationale concurrentievermogen van de industrie in deze regio’s in de toekomst de vraag van koperintensieve sectoren zoals auto’s, duurzame consumptiegoederen en machines sterk doen toenemen.

Film: samenvatting van BHP’s berekeningen