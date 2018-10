Metaalindustrie produceert 3,4 procent meer in augustus

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in augustus 3,1 procent hoger dan in augustus 2017, maakt het CBS bekend. De stijging is groter dan in juli. Al drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De gecombineerde metaalindustrie (metaalproducten en basismetaal samen) deed het zelfs nog beter, en tekende een stijging van 3,4% aan. Deze stijging komt op het conto van de metaalproductenindustrie, die 5,1% meer produceerde dan vorig jaar. De basismetaalindustrie had te kampen met een teruggang in productie van 3,1% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide in augustus 2018 het sterkst met bijna 14 procent.

Vertrouwen producenten nagenoeg onveranderd

Het producentenvertrouwen industrie veranderde in september 2018 nauwelijks. Producenten waren wel minder positief over de verwachte bedrijvigheid. De trend van het producentenvertrouwen is sinds het begin van dit jaar dalend, maar het vertrouwen ligt nog ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. De vertrouwensindicator van de Duitse industriƫle producenten (Ifo-index) daalde in september. De indicator ligt echter ruim boven het langjarig gemiddelde. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in augustus bijna 1 procent lager dan een jaar eerder.